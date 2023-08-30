Волгоградскому электрику грозит 5 лет колонии за смерть газовика под опорой ЛЭП

Фото: прокуратура Волгоградской области

В Еланском районе направили в суд уголовное дело на 35-летнего мастера бригады по эксплуатации и ремонту распределительных сетей. Электрика будут судить за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, которое привело к гибели человека, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. Осенью прошлого года под опорой ЛЭП погиб 51-летний газовик.

- 18 ноября 2022 года мастер газового участка Морецкого филиала газоснабжающей организации осуществлял осмотр аварийного участка газо-трубопровода в селе Морец, который был поврежден в результате падения дерева. При этом ветром также были повреждены электрические провода и опоры ЛЭП, для ремонта которых на место прибыла бригада работников во главе с обвиняемым, - отметили в прокуратуре.

Электрик осмотрел оборванные провода и поврежденную из-за непогоды опору ЛЭП, которая накренилась. При этом специалист не установил предупреждающие знаки и ограждения, чтобы обеспечить безопасность людей. Случилась трагедия. Бетонный столб упал на голову работавшему рядом мастеру газового участка. Мужчина скончался в машине скорой помощи.

Электрик вину не признает. Ему грозит до пяти лет колонии. Уголовное дело будет рассматривать Еланский районный суд.