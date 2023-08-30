На трассе в Волгоградской области в перевернувшейся иномарке погибли 2 человека

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Утром 30 августа на трассе Р-228 в Дубовском районе Волгоградской области произошла смертельная авария. Примерно в 8.30 на 563 километре магистрали Hyundai Matrix вылетел с проезжей части и перевернулся. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Главка МВД, погибли 2 человека.

Личности жертв ДТП устанавливаются. Известно, что у иномарки были волгоградские номера. Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, во вторник также на трассе «Сызрань – Саратов - Волгоград» в Дубовском районе лоб в лоб столкнулись «Лада Веста» и Renault Sandero. Пострадали 4 человека.