Под Волгоградом простились в погибшим в СВО добровольцем Бинали Шевкетовым

Вечная память! Фото: администрация Сиротинского сельского поселения

Накануне, 29 августа, в Иловлинском районе Волгоградской области проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации на Украине Бинали Шевкетова. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Сиротинского сельского поселения, ранее мужчина добровольно отправился на защиту Родины. Он был честным и смелым человеком, стремящимся помогать людям.

Бинали Шевкетов состоял в одном из добровольческих отрядов. Он погиб 10 мая 2023 года в ходе боевых действий. Прощание с павшим воином состоялось в селе, где он родился и вырос.

Редакция «КП-Волгоград» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.