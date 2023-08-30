Врач Ирина Текучева рассказала волгоградцам, как уберечь детей от менингита

При появлении симптомов, нужно срочно обратиться к врачу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инфекционный менингит является очень опасным заболеванием. Если не начать лечение вовремя, можно заработать серьезные осложнения. Как обезопасить детей от менингита, рассказала главный внештатный специалист комитета здравоохранения Волгоградской области по детским инфекционным болезням Ирина Текучева.

Вирусы и бактерии провоцируют воспаление оболочек мозга. Путь передачи – воздушно-капельный. Заразиться можно от чихающего и кашляющего больного менингитом, через грязные руки, от бактерий на продуктах и кипяченой воды.

- Защитить ребенка от менингита сложно, однако, существуют меры, способные существенно минимизировать риск инфицирования. В первую очередь, это банальное соблюдение правил гигиены: мытье рук и тщательная обработка пищевых продуктов. Далее – сокращение времени пребывания в местах массового скопления людей, - отметила Ирина Текучева.

Волгоградцам рекомендуют не брать маленьких детей, особенно грудных, в ТРЦ, супермаркеты, кинотеатры. У малышей еще не сформирован иммунитет, который способен противостоять опасным вирусам.

Менингит начинается очень остро. Резко повышается температура, появляются рвота, головная боль, слабость. Также могут появиться высыпания на теле ребенка.

- Характерными симптомами для детей раннего возраста являются: долгий монотонный плач, выбухание большого родничка, острая негативная реакция на раздражители (свет, прикосновения), - добавила Ирина Текучева.

При появлении симптомов, нужно сразу же обратиться за медицинской помощью. Отсутствие своевременного лечения может привести к потере слуха, нарушению речи, снижению когнитивных функций, структурной эпилепсии, стойким парезы.