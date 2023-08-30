Роспотребнадзор советует волгоградкам есть груши для похудения

Волгоградский Роспотребнадзор рассказал о пользе груш Фото: Олег УКЛАДОВ

30 августа Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области о пользе сезонных фруктов. Много витаминов содержится в груше. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, плоды богаты витаминами А, С, Е, Н, К, РР, В, различными макроэлементами, органическими кислотами, и другими биологически активными веществами.

Груши можно употреблять в пищу как в сыром, так и в приготовленном виде. Компоты, варенье, джем - лишь некоторые из вариантов. В любом случае, эти фрукты помогают укрепить иммунитет и при похудении. В 100 граммах содержится всего 40 ккал.

- В грушах содержится много калия – это полезно при нарушениях сердечной деятельности, бессоннице, повышенном уровне холестерина в крови, - добавили в ведомстве.