«Ротор» расстался с нападающим

Фото: СК "Ротор"

В составе «Ротора» стало на одного футболиста меньше. Волгоградский клуб покинул Ризван Умаров. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «сине-голубых», контракт с футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Причины ухода нападающего из «Ротора» не уточняются.

Ризван Умаров перешел в волгоградскую команду летом прошлого года. В футболке «Ротора» он провел 35 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи.

Отметим, «Ротор» сейчас занимает в группе «золото» дивизиона А Второй лиги седьмое место с семью набранными очками. В следующем туре подопечные Сергея Попкова 3 сентября в Костроме сыграют с местным «Спартаком».