Под Волгоградом должница сменила фамилию и место жительства из-за 15 тысяч

В Волгоградской области судебные приставы нашли скрывавшуюся должницу Фото: "КП" Архив

Судебные приставы Волгоградской области сумели отыскать должницу из Октябрьского района, которая сменила фамилию и место жительства, чтобы не возвращать кредит. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального УФССП, долг женщины оставлял всего 15 тысяч рублей, но отдавать она его категорически отказывалась.

- Информация из регистрирующих органов помогла идентифицировать пытавшуюся скрыться от долгов гражданку. Один из ответов также содержал сведения о наличии в собственности женщины автомобиля Lada Kalina, - уточнили в ведомстве.

Приставы приехали по новому месту жительства и обнаружили автомобиль должницы. По закону они могли его арестовать. В итоге женщина согласилась отдать долг.