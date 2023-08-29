В поселке Горьковский в Волгограде горит лесопосадка

Фото: архив ГУ МЧС России по Волгоградской области

В Волгограде 29 августа вспыхнул пожар в лесопосадке. Огнем охвачена территория в поселке Горьковский в Советском районе. На место ЧП выехали пожарные.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 12.52. На улице Лихой в лесопосадке загорелся мусор глубокого залегания.

В 14.10 была объявлена локализация возгорания. Пожарные проливают территорию до полной ликвидации пожара.

Напомним, 28 августа в Волгограде мусор глубокого залегания горел в Ворошиловском районе на улице Баррикадной. Из-за пожара в небо поднимался густой столб черного дыма.

Между тем, в Волгоградской области до 23 сентября продлили запрет на посещение лесов, чтобы предотвратить ландшафтные пожары.