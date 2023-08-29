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НовостиОбщество29 августа 2023 12:59

В Волгограде участникам спецоперации вручили ордена

Героев спецоперации наградили в Волгограде
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба музея "Сталинградская битва".

Фото: пресс-служба музея "Сталинградская битва".

Сегодня, 29 августа, в музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде прошло награждение участников специальной военной операции, проявивших мужество и самоотверженность. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе музея, воинам вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медали «За отвагу», Суворова и Жукова. Помимо этого, бойцам передали часы от губернатора региона.

Добавим, что в торжественном мероприятии приняли участие врио военкома Фарид Хисматулин, полковник Эдуард Давыдовский, а также военные ветераны, общественники, родные и близкие военных.