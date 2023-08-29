В рабочем поселке Светлый Яр пятеро хулиганов избили мужчину

Следователи завели уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области пятерых молодых людей подозревают в причинении тяжких телесных повреждений мужчине. На них завели уголовное дело. В рабочем поселке Светлый Яр они напали и избили местного жителя, с которым не были знакомы.

Происшествие случилось еще 20 августа. Пятеро хулиганов в возрасте от 17 до 19 лет увидели ночью на улице Мелиораторской проходящего мужчину. Они напали на него без какой-либо причины. 37-летний житель Светлого Яра пытался убежать, но споткнулся и упал. На него налетели пятеро хулиганов и избили руками и ногами. После этого подростки разбежались.

- В настоящее время потерпевший находится в медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь. Причиненные ему телесные повреждения оцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью, - отметили в следкоме.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.