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НовостиПроисшествия29 августа 2023 10:32

Прямо в голову: в Волгограде живодер у входа в магазин расстрелял собаку

В Волгограде разыскивают мужчину, выстрелившего в упор в бездомную собаку
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Полиция устанавливает личность стрелка

Полиция устанавливает личность стрелка

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде полиция организовала проверку после появившегося в социальных сетях жуткого видео. У входа в магазин мужчина в упор выстрелил в морду бездомной собаки. Волгоградцы отметили в социальных сетях, что живодер орудовал на Спартановке.

На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения, видно, как две собаки оказались рядом с мужчиной. Он достал пистолет и направил к морде одной из дворняг, после чего последовала яркая вспышка. От испуга животные отскочили в сторону. По всей видимости, пистолет не был боевым, так как собака не истекала кровью. Мужчина, в свою очередь, после своего поступка как ни в чем не бывало пошел по направлению от магазина.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские устанавливают обстоятельства случившегося и личность злоумышленника.