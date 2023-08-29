Прямо в голову: в Волгограде живодер у входа в магазин расстрелял собаку

Полиция устанавливает личность стрелка Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде полиция организовала проверку после появившегося в социальных сетях жуткого видео. У входа в магазин мужчина в упор выстрелил в морду бездомной собаки. Волгоградцы отметили в социальных сетях, что живодер орудовал на Спартановке.

На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения, видно, как две собаки оказались рядом с мужчиной. Он достал пистолет и направил к морде одной из дворняг, после чего последовала яркая вспышка. От испуга животные отскочили в сторону. По всей видимости, пистолет не был боевым, так как собака не истекала кровью. Мужчина, в свою очередь, после своего поступка как ни в чем не бывало пошел по направлению от магазина.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские устанавливают обстоятельства случившегося и личность злоумышленника.