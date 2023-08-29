Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 августа 2023 9:52

В Волгограде директор фирмы получил 7 лет колонии и штраф в 3 млн за взятки

Коммерсант в Волгограде пытался откупиться взятками от налоговых проверок
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Директора фирмы наказали сроком в колонии строгого режима

Директора фирмы наказали сроком в колонии строгого режима

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгограде огласили приговор директору коммерческой организации. 38-летнего мужчину признали виновным в попытке дать взятки сотрудникам налоговой, чтобы избежать проверок.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, руководитель фирмы обратился к знакомому, чтобы тот помог ему с прекращением проверки ФНС. Помощник пообещал решить вопрос с налоговиками, но сообщил, что придется дать взятку. Директор организации передал 1 миллиона 550 тысяч рублей знакомому, который эти деньги сотрудникам регионального УФНС не отдал.

- Кроме того, по просьбе знакомого осужденный также через посредника передал денежные средства в качестве взятки на общую сумму 570 тысяч рублей с целью непривлечения коммерческой организации своего знакомого к ответственности за совершение налогового правонарушения, - отметили в следкоме.

Взяточничество вскрылось сотрудниками волгоградского УФСБ.

Суд приговорил директора фирмы к лишению свободы сроком на 7 лет в колонии строгого режима. Кроме того, его наказали штрафом в 3 миллиона рублей.