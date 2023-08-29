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НовостиОбщество29 августа 2023 9:46

Александр Шитик из Волгоградской области погиб в СВО

Под Волгоградом прощаются с погибшим в спецоперации бойцом
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Вечная память! Фото: администрация Камышина.

Вечная память! Фото: администрация Камышина.

В Камышинском районе прощаются с погибшим в специальной военной операции военнослужащим. Александр Шитик принимал участие в боевых действиях, мужественно защищал мирных жителей Донбасса, выполняя свой воинский долг. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе районной администрации, прощание с бойцом состоится в Камышине.

- Александр мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Александра Шитика искренние соболезнования, - выразили слова соболезнования в администрации Камышинского района.

Редакция "КП-Волгоград" приносит искренние соболезнования родным и близким павшего воина.