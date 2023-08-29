Александр Шитик из Волгоградской области погиб в СВО

Вечная память! Фото: администрация Камышина.

В Камышинском районе прощаются с погибшим в специальной военной операции военнослужащим. Александр Шитик принимал участие в боевых действиях, мужественно защищал мирных жителей Донбасса, выполняя свой воинский долг. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе районной администрации, прощание с бойцом состоится в Камышине.

- Александр мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Александра Шитика искренние соболезнования, - выразили слова соболезнования в администрации Камышинского района.

Редакция "КП-Волгоград" приносит искренние соболезнования родным и близким павшего воина.