«Лада» и Renault на полной скорости столкнулись лоб в лоб на трассе в Волгоградской области

Фото: ГБУЗ "КССМП"

Рано утром 29 августа в Волгоградской области произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. Лоб в лоб столкнулись «Лада» и Renault. Происшествие случилось около четырех часов утра в Дубовском районе на трассе «Сызрань – Саратов - Волгоград».

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в 4.10 на 593 километре федеральной магистрали 61-летний водитель Renault Sandero выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Веста» под управлением своего ровесника. От удара машины разбросало на несколько десятков метров друг от друга. Иномарка оказалась в кювете.

ГБУЗ "КССМП"

Травмы получили оба водителя и по пассажиру из каждого автомобиля. Мужчина, который был за рулем Renault, и его 60-летняя пассажирка были госпитализирована в Центральную городскую больницу Камышина. Об этом сообщили в региональной Службе скорой медицинской помощи. Водителю «Лады» и его 61-летней пассажирке оказали помощь на месте ДТП, ехать в больницу они отказались.