Под Волгоградом открыли памятную доску погибшему в СВО спасателю Роману Зуеву. Фото: ГКУ Служба спасения.

Сегодня, 29 августа, в Дубовке Волгоградской области увековечили память 28-летнего Романа Зуева, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГКУ «Служба спасения», Романа мобилизовали осенью 2022 года. До этого он на протяжении шести лет работал в службе спасения. По словам коллег, он рисковал собственной жизнью ради других. Когда Роман получил повестку, он не думая отправился на защиту Родины. Его жизнь оборвалась в апреле.

- Роман погиб героем, проявив храбрость, стойкость и отвагу. Мы потеряли не только добросовестного работника, уважаемого коллегу, профессионального спасателя, но и человека с неиссякаемой энергией, горячим и чистым сердцем, а главное, высоким чувством ответственности за будущее нашей страны, - поделились коллеги Романа Зуева.

На открытии памятной доски присутствовали родные, друзья, коллеги погибшего, а также представители администрации.