В Волжском лихач на «Ладе» протаранил две иномарки и автобус

Под Волгоградом в массовой аварии с автобусом пострадал 24-летний водитель Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 28 августа, в Волжском произошла массовая авария с участием трех легковушек и пассажирского автобуса. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в 18.20 часов 24-летнйи водитель «Лады», ехавший по улице Ленинау дома №71 врезался в «Хендэ», затем в «Митсубиси Спэйсвагон» и общественный транспорт.

Произошло это из-за нарушения элементарного правила безопасности - мужчина не выдержал безопасную дистанцию, а затем просто потерял управление над машиной. К счастью, никто не пострадал. Лишь сам лихач получил травму.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Приора» доставлен в медучреждение, - уточнили в полиции региона.