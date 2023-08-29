На въезде в Волгоград установят знаки запрета для фур

Летом в Волгограде фурам запрещено ездить днем, но они игнорируют ограничения Фото: Екатерина СИМОХИНА

На трассах Волгоградской области и при въезде в Волгоград установят дорожные знаки, запрещающие проезд фур в дневное время. Был объявлен аукцион для выбора подрядчика, который смонтирует указатели. Заказчиком выступает МБУ «Северное», готовое потратить на знаки запрета для проезда транзитного грузового транспорта 5,8 миллиона рублей – это начальная цена торгов, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок.

Работы должны пройти в течение 20 дней после подписания контракта с подрядчиком – до конца сентября. Всего планируется установить более 30 дорожных указателей. Они появятся в районах региона на трассах по направлению из Камышина, Москвы, Ростова-на-Дону, Элисты, Астрахани, Котельниково, в Волжском, а также при въезде в Волгоград. На дорожных знаках будет указана следующая информация: «Движение грузового транзитного транспорта по территории Волгограда запрещено с 6.00 до 22.00».

Схема установки дорожных знаков. Скрин документов на сайте госзакупок.

Напомним, летом ввели запрет на въезд фур в Волгоград с 7.00 до 22.00. Для водителей предусмотрен штраф в 500 рублей. Несмотря на это, дальнобойщики продолжают ездить по дорогам города днем, убивая в жару асфальт. Водители большегрузов никого не боятся и ездят даже по центральным улицам Волгограда.