Под Волгоградом 12-летний ребенок обжег лицо пламенем от кухонной плиты

Ребенка вертолетом доставили в больницу. Фото: "КП" Архив

12-летний мальчик из города Суровикино Волгоградской области обжег лицо пламенем от кухонной плиты, когда пытался разогреть еду. Ребенка пришлось госпитализировать. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального комитета здравоохранения, сначала мальчика отвезли в Суровикинскую ЦРБ, где медики оказали необходимую помощь. Затем вертолетом санавиации школьника доставили в больницу №25 в Волгоград.

- Комбстуиологи ожогового центра провели все необходимые манипуляции для заживления тканей. Состояние пациента удовлетворительное с положительной динамикой, - уточнили в облздраве.

Главный внештатный комбустиолог Волгоградской области Валерий Татарческий рекомендует в таких случаях первые 15-20 минут остужать кожу с помощью льда, мокрого полотенца и тп. Нельзя перебинтовывать рану и использовать масла или мази. Стоит сразу обратиться за медицинской помощью.