Под Волгоградом жители Котово снова остались без воды из-за аварии

В Котово снова нет воды. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В городе Котово Волгоградской области снова коммунальная авария, жители вновь вторые сутки сидят без воды. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в Едином портале ЖКХ администрации Котовского района, после ремонта водовода Котово-Филино при заполнении системы обнаружился еще один порыв. Коммунальщики пытаются отремонтировать трубу и вернуть людям воду.

- В случае недостаточного количества воды в ваших домовладениях, абоненты могут обратиться в водоканал для подвоза технической воды по тел. 4-48-23. График будет сформирован и опубликован в сети Интернет в канале Единый портал ЖКХ, - уточнили в администрации.

Напомним, это не первая коммунальная авария в Котово. Совсем недавно председатель СК России Александр Бастрыкин был возмущен ситуацией в городе и взял ее на личный контроль.