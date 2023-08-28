В Волгограде 29 августа электричества временно не будет в пяти районах

Во вторник свет отключат в пяти районах Волгограда Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Во вторник волгоградцев ждут плановые отключения электричества из-за ремонта и профилактики электрооборудования. Частично будут обесточены 5 районов города. Без света в течение дня останутся дома на 28 улицах. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 29 августа электроснабжение временно будет отсутствовать в Дзержинском, Ворошиловском, Советском, Кировском и Красноармейском районах.

В Дзержинском районе с 9.00 до 16.00 без света останутся дома на ул. Землячки, 27, 27а, ул. Шекснинской, 40, 42, 46, с 9.00 до 17.00 – на ул. Лекарской, 1-21, 4-10, 9а, 25-39, 14-22, 26-38, 34а, 44а, 44, 46а, 46, ул. Ползунова, 1-9, 9а, ул. Новорядской, 110, ул. Хуторской, 12, 11, ул. Новосельской, 35-41, 38-46, 46а, 48, ул. Продольной, 70-72, ул. Карской, ул. Каспийской, ул. Азовской, ул. Березовской, ул. Енотаевской, ул. Дорожной. В Ворошиловском районе электроснабжения с 11.00 до 16.00 не будет на ул. Чигиринской, 2.

В Советском районе электричество отрубят с 9.00 до 17.00 на ул. Алексеевской, 14, ул. Чернышковской, 2-46, 1, 3, 7-41, 41а, 39а, ул. Урюпинской, 28-48, 29-47, ул. Криворожской, 10-18, 17, ул. Светлогорской, 11-19, 14-20. В Кировском районе обесточат с 9.00 до 17.00 ул. Воронкова, 23-33, ул. Тополевую, 3, ул. Черемшанскую, 24-28, пер. Успенского, 20, 24, 26. В Красноармейском районе коммунальные неудобства с 9.00 до 17.00 возникнут у жителей ул. Мачтозаводской, 2а, 2б, 2-14, ул. Глубинной, 1а, 1-13, 2а, 2б, 2-14, ул. Лениногорской, 1а, 1б, 1-13, 2а, 2-16, ул. Перископской, 35-45, 44-46.