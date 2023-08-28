Меры безопасности усилят в Волгограде в начале сентября

Дополнительные меры безопасности введут в Волгограде в начале сентября Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Губернатор Андрей Бочаров провел координационное совещание по вопросам обеспечения правопорядка на территории Волгоградской области. Обсуждались меры безопасности, которые будут введены с 1 по 10 сентября в связи с Днем знаний и Днем города в Волгограде. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе обладмина.

- Наша общая задача, чтобы все намеченные на первую декаду сентября массовые мероприятия прошли организованно, без происшествий, в штатном режиме, - отметил Андрей Бочаров.

Органы исполнительной власти, местного самоуправления, правоохранители, силовики и спецслужбы проводят комплекс основных и дополнительных мероприятий для обеспечения безопасности волгоградцев.

Напомним, День знаний в волгоградских школах пройдет в обычном формате – с торжественными линейками. 1 сентября на территории области будет введен запрет на продажу алкоголя в розницу. День города в Волгограде намечен на 9 и 10 сентября. Волгоградцев с праздником во время концерта на Центральной набережной поздравит Лариса Долина, чье выступление обойдется в 4,3 миллиона рублей.