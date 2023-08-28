Волгоградцев на день оставят без крепких напитков

В Волгограде и области 1 сентября будет под запретом продажа алкоголя Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В первый день осени волгоградцев ожидает «сухой закон». Из-за Дня знаний на территории Волгоградской области 1 сентября будет введен запрет на розничную продажу алкоголя. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный закон.

1 сентября в магазинах будут закрыты прилавки с крепкими напитками. Торговые точки, которые нарушат запрет, ждет наказание. Штраф для должностных лиц составляет 20-25 тысяч рублей, для юридических – 40-50 тысяч рублей.

Запрет распространяется на розничную продажу алкоголя. На заведения общепита он не действует: в ресторанах, барах, кафе крепкие напитки можно будет купить и 1 сентября.

Напомним, в Волгоградской области есть несколько дат, когда вводится запрет на розничную продажу алкоголя. Ограничения также действуют 25 января, на Последний звонок, 1 июня, в День молодежи.