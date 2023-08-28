Под Волгоградом заключенного судят за экстремизм в библиотеке ИК

Мужчину ждет суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня Фроловский районный суд вскоре вынесет приговор 34-летнему заключенному, подозреваемому в экстремизме. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе судов Волгоградской области, мужчина отбывал наказание в ИК-25 за ряд преступлений.

26 апреля 2023 года он, находясь в библиотеке колонии, разместил перед заключенными лист с призывами совершить незаконные действия в отношении евреев. УФСБ завело на волгоградца уголовное дело, материалы которого уже передали для вынесения приговора.

- В настоящий момент уголовное дело принято к производству суда. Судебное заседание назначено на 4 сентября, - уточнили в облсуде.