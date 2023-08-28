В Волгограде таксист спас 99-летнюю пенсионерку от телефонных аферистов

Волгоградская полиция наградила таксиста за спасение пожилой женщины от мошенников Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде полицейские наградили водителя такси Дониера Сотволдиева, спасшего 99-летнюю пенсионерку от телефонных мошенников. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, накануне мужчина приехал на заказ по курьерской доставке. Он увидел растерянную старушку, которая стояла со свертком и встревоженно разговаривала по телефону.

Дониер почуял неладное и расспросил женщину о том, что случилось. Как оказалось, ей позвонили неизвестные и потребовали деньги за якобы ДТП, в которое попал ее родственник. В свою очередь таксист сам того не подозревая должен был забрать 300 тысяч и передать аферистам.

- Благодаря бдительности и активной гражданской позиции водителя такси, соучастница телефонных мошенников, которая должна была отправить эти деньги своим сообщникам, была задержана полицейскими, - уточнили в главке МВД по региону.

Дониеру вручили благодарственное письмо.