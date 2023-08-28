Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2023 13:18

В Волгограде таксист спас 99-летнюю пенсионерку от телефонных аферистов

Волгоградская полиция наградила таксиста за спасение пожилой женщины от мошенников
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградская полиция наградила таксиста за спасение пожилой женщины от мошенников

Волгоградская полиция наградила таксиста за спасение пожилой женщины от мошенников

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде полицейские наградили водителя такси Дониера Сотволдиева, спасшего 99-летнюю пенсионерку от телефонных мошенников. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, накануне мужчина приехал на заказ по курьерской доставке. Он увидел растерянную старушку, которая стояла со свертком и встревоженно разговаривала по телефону.

Дониер почуял неладное и расспросил женщину о том, что случилось. Как оказалось, ей позвонили неизвестные и потребовали деньги за якобы ДТП, в которое попал ее родственник. В свою очередь таксист сам того не подозревая должен был забрать 300 тысяч и передать аферистам.

- Благодаря бдительности и активной гражданской позиции водителя такси, соучастница телефонных мошенников, которая должна была отправить эти деньги своим сообщникам, была задержана полицейскими, - уточнили в главке МВД по региону.

Дониеру вручили благодарственное письмо.