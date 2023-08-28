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НовостиОбщество28 августа 2023 10:46

О, счастливчик: волгоградец купил лотерейный билет и стал мультимиллионером

Житель Волгоградской области выиграл в лотерею 113 миллионов рублей
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградец стал миллионером после победы в лотерее

Волгоградец стал миллионером после победы в лотерее

Фото: Мария ЛЕНЦ

У жителя Волгоградской области кардинально изменилась жизнь после покупки лотерейного билета. Он сделал мужчину мультимиллионером. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на организаторов, волгоградец выиграл суперприз – 113 миллионов рублей.

Известно, что счастливчик купил лотерейный билет за 100 рублей в сельском почтовом отделении Светлоярского района. Имя человека, который сорвал куш, не сообщается.

Отметим, в феврале житель Волгоградской области выиграл в лотерею 7 миллионов рублей. А волгоградский строитель стал обладателем выигрыша в 2,7 миллиона рублей после покупки лотерейного билета.