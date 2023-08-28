20-летний сироте из Волгограда выдали квартиру после вмешательства Бастрыкина

Бастрыкин помог сироте из Волгограда с квартирой. Фото: Следственный комитет РФ.

В Волгограде 20-летняя сирота была вынуждена обратиться в приемную главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Девушка пожаловалась на нарушение ее жилищных прав из-за бездействия местных чиновников, которые не принимали мер к выдаче ей квартиры. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в информационном центре СК.

Девушка пыталась самостоятельно решить проблему. Она встала на соответствующий учет, а 2 года назад обратилась в суд, вставший на ее сторону. Только сирота получила четырехзначный номер в очереди на получение жилья. Решение суда местные чиновники не исполняли.

Ситуацию пришлось взять на личный контроль Александру Бастрыкину. Для решения проблемы не только 20-летней волгоградки, но и других сирот было инициировано внесение изменений в региональное законодательство. Были расширены механизмы для обеспечения жилищных прав этой категории граждан. Спустя несколько месяцев 20-летняя девушка получила однокомнатную благоустроенную квартиру в новом ЖК Волгограда.

- Получив квартиру, девушка стала более уверенной в себе и нацелилась на поиск новой работы. И удача вновь ей улыбнулась – Лиана устроилась в перспективную местную фирму. А еще она наконец-то позволила себе подумать о семейной жизни, ведь теперь ей так захотелось разделить уют домашних стен с тем, кто обязательно сделает ее жизнь еще счастливее, - сообщили в информационном центре СК.

Известно, что девушка до шести лет жила вместе с братьями, сестрой и матерью, которую лишили родительских прав, после чего дети оказались в детдоме. Через некоторое время Лиану (имя изменено) взяли под опеку. В 2018 года она переехала в общежитие, поступив в колледж. Начав работать, волгоградка сняла квартиру, но большая часть зарплаты уходила на аренду жилья. Дом ее матери сгорел. С получением своей жилплощади жизнь девушки наладилась.