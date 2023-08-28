В банке «Центр-инвест» появилась возможность дистанционного открытия вкладов

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест».

Банк «Центр-инвест» реализовал возможность дистанционного открытия вкладов в Мобильном банке. Новый функционал доступен всем клиентам, которые заключили Договор комплексного банковского обслуживания и обновили приложение.

После подписания Договора в любом отделении банка «Центр-инвест» и обновления приложения на главном экране отобразится кнопка «Открыть вклад». С ее помощью у клиента банка появится возможность оформить онлайн-вклад «Мобильный» со ставкой до 10% годовых.

- Мы ценим партнерские отношения с клиентами и продолжаем внедрять новые банковские технологии, обеспечивающие мобильность и широкие возможности по управлению денежными средствами, — комментирует начальник Управления розничных операций банка «Центр-инвест» Мирошниченко Наталья.

Подробную информацию об условиях вклада можно получить по номеру 8 (800) 200-99-29 или на сайте.

Все депозиты банка «Центр-инвест» застрахованы в Системе страхования вкладов и гарантируют своевременную устойчивую доходность.

Реклама. ПАО КБ «Центр-инвест». Генеральная лицензия Банка России № 2225 от 26 августа 2016 г.