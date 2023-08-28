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НовостиПроисшествия28 августа 2023 9:54

В Волгограде автобус сбил 61-летнего мужчину

Автобус наехал на пешехода в Кировском районе Волгограда
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Авария произошла рядом с остановкой общественного транспорта

Авария произошла рядом с остановкой общественного транспорта

Фото: Эдуард Пальгунов

Вечером 27 августа в Кировском районе Волгограда пешеход попал под колеса автобуса. ДТП произошло в 20.04 на улице Лазоревой. 53-летний водитель автобуса «Волгабас» напротив остановки «ЖК Импульс» наехал на 61-летнего мужчину. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Пешеход получил различные травмы. Скорая помощь доставила его в больницу.

Напомним, 26 августа на трассе «Волгоград - Астрахань» в Ленинском районе в страшной аварии столкнулись «ВАЗ-2114» и «Киа». Погиб 37-летний мужчина, в реанимации находится 35-летняя женщина. Еще один 34-летний пострадавший от госпитализации отказался.