Поднялся густой столб черного дыма: в Волгограде вспыхнул пожар рядом с техникумом

Черный густой дым в Волгограде испугал волгоградцев. Фото: Екатерина Майорова.

Около полудня в Ворошиловском районе Волгограда случился пожар. Столб густого черного дыма поднимался на несколько десятков метров вверх рядом с берегом Волги. Местные жители встревожились из-за ЧП.

Однако поводов для беспокойства нет. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 11.52. Горел мусор глубокого залегания на улице Баррикадной. Огонь распространился по площади 160 квадратных метров. Пожарные 20-й части быстро справились с возгоранием. Пожар был ликвидировал в 12.03. Погибших и пострадавших нет.

Стоит отметить, что рядом с местом ЧП находится техникум водного транспорта.

Напомним, 25 августа в прибрежной зоне Ворошиловского района также произошел крупный пожар. Горел заброшенный склад.