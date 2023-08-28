В Волгограде срочно продают клуб Mojo за 5,5 млн рублей

В Волгограде продают некогда популярный ночной клуб. Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде решили продать ночной клуб Mojo, который находится в Дзержинском районе. Заведение уже несколько лет закрыто, хотя около десяти лет назад было одним из самых популярных мест, особенно у «золотой молодежи» города. Информация о продаже ночного клуба появилась на сайте бесплатных объявлений, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Ночной клуб продается срочно всего за 5,5 миллиона рублей – квартиры без ремонта в некоторых новостройках и то стоят дороже. При этом помещение выставлено на продажу не пустым, а со всей звуковой системой, освещением, декорациями, мебелью и кухней.

- Некогда известный и самый дорогой клуб в городе. Срочная продажа, - указано в объявлении.

Напомним, в апреле 2010 года в Mojo произошло громкое убийство. Рядом со входом в ночной клуб две компании устроили разборки, во время которой вход пошел травматический пистолет, который использовал 35-летний бизнесмен из Чечни. Но именно он стал жертвой драки, его до смерти избили двое оппонентов.

Происшествие вызвало резонанс. Под свой контроль дело об убийстве взял тогдашний губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко.