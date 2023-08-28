Волгоградка отсудила 535 тысяч рублей за упавший на ее голову цветочный горшок

Решение суда в законную силу не вступило. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Волгограда отсудила более полумиллиона рублей у собственника нежилого здания за упавший ей на голову цветочный горшок. Такое решение принял Тракторозаводский районный суд, куда обратилась потерпевшая. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе райсуда, этот случай произошел у дома №17 на улице Баррикадная. Волгоградка шла мимо, когда глиняный горшок с растениями рухнул прямо на нее. Женщина получила серьезные травмы.

- Потерпевшая потеряла сознание и была доставлена в больницу, где находилась на стационарном лечении с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом костей черепа, ушибом головного мозга, ссадинами на голове, - уточнили в райсуде.

Два года волгоградка пыталась отсудить затраты на лечение и компенсацию, требуя в качестве морального вреда 1 миллион. Суд полностью удовлетворил требования потерпевшей, но на другую сумму - 500 тысяч рублей в качестве морального ущерба, 13 тысяч за лечение и 23 тысячи за утраченный заработок.