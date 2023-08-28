Под Волгоградом обгонщик на «Ладе» врезался в «Киа» и погиб

Пострадавших госпитализировали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 27 августа, на трассе в Волгоградской области с страшной аварии погиб 34-летний автомобилист. На 52-ом километре автодороги «Волгоград - Астрахань» столкнулись две легковушки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 13.00 часов 37-летний водитель «Лады» при обгоне выехал на полосу встречного движения, но вернуться обратно на свою часть дороги не успел.

- На встречной полосе совершил столкновение с автомашиной «Киа» под управлением 34-летнего водителя. Водитель автомобиля «Киа» и его 34-летняя пассажирка доставлены в больницу, водитель «Лады» скончался, - уточнили в пресс-службе полиции региона.

Волгоградским автомобилистам напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения.