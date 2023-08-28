В Волгоградской области 28 августа пройдут дожди с грозами

В Волгограде будут дожди и духота. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 28 августа, в Волгоградской области ожидаются дожди с грозами. Лучше на всякий случай захватить с собой зонт, чтобы не промокнуть. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Гидрометцентра, осадки будут в отдельных районах. При сильной грозе порывы ветра увеличатся до 20 метров в секунду. При этом ночью в северной части области воздух прогреется всего до +7 градусов, в среднем же до +17 градусов. Днем будет стоять жара до +32 градусов.

В Волгограде осадки вероятны в дневное время. Синоптики обещают кратковременные дожди вместе с грозами. Возможно усиление северо-западного ветра. В городе-герое днем будет +27 градусов тепла. МЧС напоминает, что при сильном ветре лучше обходить стороной шаткие конструкции и старые деревья. Машины тоже стоит припарковать в безопасном месте.