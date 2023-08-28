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НовостиОбщество28 августа 2023 6:31

В 14 поселках Волгограда появятся современные уличные фонари

В Волгограде на некоторых улицах впервые появится освещение
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде устанавливают уличное освещение. Фото: пресс-служба мэрии.

В Волгограде устанавливают уличное освещение. Фото: пресс-служба мэрии.

До конца 2023 года в 14 поселках Волгограда установят 1316 современных светоточек. На некоторых улицах освещение появится впервые. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, подрядчик устанавливает фонари в поселках Майский, Гули Королева и Водстрой.

- Их основная отличительная черта – способность равномерно рассеивать поток яркого белого света, что улучшает видимость для участников движения и пешеходов и напрямую влияет на уровень безопасности на дорогах, - уточнили в мэрии.

В ближайшем времени специалисты приступят к монтажу светоточек в поселках Горьковском, Заречном, Водном и других. Отметим, что работы проводятся в рамках регпроекта «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Уличное освещение повысит безопасность как для пешеходов, так и для водителей.