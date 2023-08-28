Роспотребнадзор рассказал о пользе инжира для лечения сердца и анемии Фото: Олег УКЛАДОВ

28 августа Роспотребнадзор рассказал жителям Волгоградской области о пользе сезонных фруктов. Сейчас на рынках в избытке продаются яблоки, груши, дыни, виноград, персики, абрикосы и инжир. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, эти продукты помогут укрепить иммунитет перед осенне-зимним периодом.

Особенно полезен инжир. Плоды богаты самыми разнообразными витаминами, минералами, такими как калий, кальций, фосфор, магний, железо, медь, витамины В1, В3, PP и C.

- Его советуют людям с анемией. Инжир улучшает пищеварение и помогает при запорах, способствует стабилизации уровня сахара в крови, служит профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и укреплению иммунитета, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Необходимо выбирать свежие, целые и созревшие плоды. Стоит обратить внимание не только на внешний вид, но и на запах, а также цвет. А также необходимо хорошо обрабатывать фрукты перед употреблением.