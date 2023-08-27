«Ротор» поделил очки с «Динамо»

Матч на Волгоград Арене закончился с ничейным счетом. Фото: СК "Ротор".

«Ротор» провел матч 7-го тура группы «золото» дивизиона А Второй лиги. «Сине-голубые» на «Волгоград Арене» принимали брянское «Динамо». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Гости первыми отличились в игре, на 69-й минуте мяч забил Максим Новиков. Волгоградцы быстро отыгрались, на 73-й минуте точный удар нанес Сергей Зуйков.

«Ротор» занимает в таблице восьмое место с семью набранными очками. В следующем туре подопечные Сергея Попкова 3 сентября в Костроме сыграют с местным «Спартаком».