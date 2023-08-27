В Волгоградской области грудной младенец утонул, пока его 16-летняя мать спала

Девушка собиралась искупать ребенка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Камышине завели уголовное дело на 16-летнюю местную жительницу, которая не уследила за своим 8-месячным младенцем, и он захлебнулся в ванне с водой. Девушка собиралась искупать ребенка, но вместо этого оставила своего сына одного, а сама пошла спать. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

По данным следствия, 27 августа около 10.00 девушка оставила своего сына в ванне, набрав воду и оставив слив открытым. После она ушла в спальню и уснула. Бездыханное тело ребенка спустя некоторое время обнаружил сожитель горе-матери.

Следователи установили, что смерть наступила в результате утопления. В отношении нерадивой матери заведено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».