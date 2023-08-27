971 житель Волгоградской области сменил имя, фамилию или отчество в паспорте

Волгоградцы чаще всего хотят поменять имя, реже - фамилии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почти тысяча жителей Волгоградской области решили изменить свои фамилию, имя или отчество в своем паспорте с начала 2023 года. 971 житель региона сменили свои данные и это без учета тех, кто женился или развелся. Об этом сообщает комитет юстиции Волгоградской области.

Самой частой причиной смены имени является желание носить имя, которым человека чаще всего называют родные и друзья. Например, Оксану зовут Ксенией, а Елену — Алёной.

Однако, встречаются и такие волгоградцы, которые надеются, что со сменой имени или фамилии их жизнь изменится к лучшему свою жизнь. Их гораздо больше, чем тех, кто хочет сменить неблагозвучную фамилию.

Также фамилии меняют без привязки к бракам-разводам, то чаще всего дети меняют фамилии кровных отцов на фамилии воспитавших их отчимов. К тому же, в таких случаях меняют и отчество.

Специалисты ЗАГСов напоминают, что согласно российскому законодательству, запрещено регистрировать имена, которые состоят из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов, содержат бранные слова, указания на ранги, должности и титулы.