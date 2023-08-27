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НовостиОбщество27 августа 2023 12:04

В Волгограде каждый третий родитель собирается взять отгул 1 сентября

Волгоградцы почти не переживают за своих детей перед началом нового учебного года
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Родители переживают за своих чад не меньше, чем сами дети

Родители переживают за своих чад не меньше, чем сами дети

Фото: Иван МАКЕЕВ

Волгоградцы намерены отпроситься с работы, чтобы проводить своих чад на линейку, посвященную 1 сентября. Такие намерения выразили 1 из 3 родителей в Волгограде, опрошенных SuperJob.

Взять выходной или отпуск 1 сентября намерены 30% родителей, еще 19% хотят отпроситься на полдня. Согласно статистике, чаще всего отпрашиваются женщины, чем мужчины. Кроме того, выходной в первый день нового учебного года предоставляет каждая вторая компания в Волгограде: 15% организаций делают это официально, а 32% — без оформления соответствующих документов.

Однако, накануне нового учебного года волнуются не только школьники, но и их родители. 24% опрошенных признались, что испытывают стресс. Конечно же, женщины волнуются перед Днем знаний намного чаще мужчин - 27% против 20% соответственно.

Что касается качества обучения, то здесь большинство родителей оказались довольны учебным заведением, в котором учится их ребенок. 26% полностью удовлетворены, а 40% скорее довольны. Однако и недовольных немало – каждый третий, а качество обучения чаще не устраивает отцов.