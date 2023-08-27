В Волгограде каждый третий родитель собирается взять отгул 1 сентября

Родители переживают за своих чад не меньше, чем сами дети Фото: Иван МАКЕЕВ

Волгоградцы намерены отпроситься с работы, чтобы проводить своих чад на линейку, посвященную 1 сентября. Такие намерения выразили 1 из 3 родителей в Волгограде, опрошенных SuperJob.

Взять выходной или отпуск 1 сентября намерены 30% родителей, еще 19% хотят отпроситься на полдня. Согласно статистике, чаще всего отпрашиваются женщины, чем мужчины. Кроме того, выходной в первый день нового учебного года предоставляет каждая вторая компания в Волгограде: 15% организаций делают это официально, а 32% — без оформления соответствующих документов.

Однако, накануне нового учебного года волнуются не только школьники, но и их родители. 24% опрошенных признались, что испытывают стресс. Конечно же, женщины волнуются перед Днем знаний намного чаще мужчин - 27% против 20% соответственно.

Что касается качества обучения, то здесь большинство родителей оказались довольны учебным заведением, в котором учится их ребенок. 26% полностью удовлетворены, а 40% скорее довольны. Однако и недовольных немало – каждый третий, а качество обучения чаще не устраивает отцов.