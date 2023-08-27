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НовостиПроисшествия27 августа 2023 11:00

В Волгограде врачи забрали из аэропорта пассажира рейса Москва-Минводы

В Облздраве рассказали о самочувствии госпитализированного мужчины из самолета, совершившего вынужденную посадку в Волгограде
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Пациент проходит обследование в больнице №25

Пациент проходит обследование в больнице №25

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

68-летний мужчина, которому на борту рейса Москва-Минводы стало плохо, госпитализирован в волгоградскую больницу скорой помощи №25. Под присмотром врачей он проходит обследование в стационарном отделении. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе Облздрава.

Самолету, летевшему из столицы, пришлось запрашивать внеплановую посадку в городе-герое сегодня, 27 августа, в 09.58. После того, как пассажир был передан в руки врачей, лайнер вылетел из аэропорта в 11.00.

Напомним, что это уже третий случай за неделю, когда самолетам приходится делать вынужденную посадку в аэропорте Волгограда по причине плохого самочувствия пассажиров и даже бортпроводников.