В Волгограде врачи забрали из аэропорта пассажира рейса Москва-Минводы

Пациент проходит обследование в больнице №25 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

68-летний мужчина, которому на борту рейса Москва-Минводы стало плохо, госпитализирован в волгоградскую больницу скорой помощи №25. Под присмотром врачей он проходит обследование в стационарном отделении. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе Облздрава.

Самолету, летевшему из столицы, пришлось запрашивать внеплановую посадку в городе-герое сегодня, 27 августа, в 09.58. После того, как пассажир был передан в руки врачей, лайнер вылетел из аэропорта в 11.00.

Напомним, что это уже третий случай за неделю, когда самолетам приходится делать вынужденную посадку в аэропорте Волгограда по причине плохого самочувствия пассажиров и даже бортпроводников.