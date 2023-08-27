Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 августа 2023 10:08

В Волгограде сделал экстренную посадку самолет, летевший рейсом Москва-Минводы

Самолет, летевший из Москвы в Минводы, совершил вынужденную посадку из-за самочувствия одного из пассажиров
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Это уже третий случай вынужденной посадки самолета в Волгограде за неделю

Это уже третий случай вынужденной посадки самолета в Волгограде за неделю

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сегодня, 26 августа, в Волгоградском международном аэропорту вынужденную посадку совершил самолет, летевший рейсом Москва-Минводы. Одному из пассажиров на борту стало плохо. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе волгоградского аэропорта.

- Рейс авиакомпании Аэрофлот SU1304, следовавший по маршруту Москва (Шереметьево) - Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 09.58 по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров, - подтвердили информацию в пресс-службе.

Пассажир, почувствовавший недомогание был передан в Волгограде врачам, а самолет вылетел из Волгограда в 11.30.

Напомним, что это уже не первый случай за последнюю неделю, когда самолетам приходится совершать вынужденную посадку в Волгограде по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. Так, накануне в аэропорту города-героя сел авиалайнер, летевший из Еревана в Калугу, а еще ранее здесь остановился самолет, следовавший рейсом Сочи-Москва по причине плохого состояния одной из стюардесс.