В Волгоградской области в ДТП разбились два водителя ВАЗов

Одна авария произошла у поворота на Заплавное в Ленинском районе, вторая - в Советском районе Волгограда Фото: Анатолий ЖДАНОВ

За минувшие сутки в Волгограде и области произошло два крупных ДТП с участием грузовиков. Одна авария произошла в Ленинском районе области, вторая – в Советском районе Волгограда. В обоих случаях, к сожалению, не обошлось без жертв. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

В первой ситуации 37-летний водитель отечественной «Lada-21140» около 13.00 на 52-м километре трассы «Волгоград – Астрахань» попытался совершить обгон и выехал на встречную полосу. Там и произошло лобовое столкновение с «Kia Quoris», за рулем которой сидел 34-летний мужчина. Оба водителя и пассажирка были доставлены в больницу имени Фишера в Волжском, владелец «Lada» скончался в реанимации.

Чуть позже в Советском районе Волгограда произошла еще одна авария. 71-летний водитель ехал на ВАЗ-2107 со стороны СНТ «Березка» в направлении улицы Лавровой. Пенсионер не справился с управлением и улетел в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.