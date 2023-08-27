В Волгограде работодатели задолжали сотрудникам 11,5 миллиона рублей

Волгоградцам чаще всего в ЮФО задерживают зарплату Фото: Даниил ОПАРИН

Работодатели в Волгоградской области хуже всего в южном федеральном округе выплачивают заработную плату своим сотрудникам. Несмотря на то, что общая задолженность за месяц снизились на 400 тысяч рублей, общая сумма зарплатного долга составила 11,5 миллиона. Об этом говорят данные Росстата.

Судя по общим данным, датированным 1 августа 2023 года, года, это самый большой показатель среди регионов ЮФО.

На втором месте по объему зарплатного долга перед сотрудниками оказался Севастополь – 9,5 миллиона рублей. Бронза должников достается Ростовской области, где долг равен 8,2 миллиона рублей.

Самыми добросовестные работодатели оказались в Адыгее – здесь работникам не выплатили 400 тысяч рублей.