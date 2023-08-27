На Камышинском фестивале определили самый большой арбуз

Арбуз-гигант вырастила местная жительница Фото: Иван МАКЕЕВ

На 15-м арбузном фестивале в городе Камышин Волгоградской области определили самую тяжелую полосатую ягоду. Победителем главного летнего праздника в столице арбуза стал великан весом 44 килограмма 780 граммов. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщает администрация Камышина.

Хозяйкой арбуза-победителя стала местная жительница Ольга Плотникова. Второе место занял бахчевод Алексей Степанов с ягодой весом 34 кг 200 г, третье – Кристина Волкова с плодом в 19 килограмм 460 граммов.

Напомним, что арбузный фестиваль в Камышине продолжается. Помимо увлекательных соревнований, дегустации, постановок и уличных забав, гостей и местных жителей ждет празднование 355-й дня рождения города. Сегодня, 27 августа главным событием торжества станет вечерний концерт приглашенной звезды - Дениса Клявера - и фейерверк.