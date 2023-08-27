Волгоградке сделали «огненное» предложение в Центральном парке культуры и отдыха

Признание поразило не только девушку, но и всех окружающих. ФОТО: стоп кадр видео телеграм-канала "Мой парк"

Невероятно трогательный сюрприз своей возлюбленной устроил волгоградец накануне, 26 августа, в Центральном парке культуры и отдыха. Пока девушка с друзьями участвовала в конкурсе, который проходил в парке, молодой человек прямо за ее спиной подготовил эффектное предложение руки и сердца. Видео этого памятного момента предоставил телеграм-канал «Мой парк».

Во время городских гуляний жительница Волгограда играла с друзьями в игру, которую предлагала ведущая и стояла спиной к сцене. В один момент девушку развернули на 180 градусов и она увидела это – огромные, горящие буквы «выходи за меня» и ее возлюбленный, преклонивший перед ней колено.

- Вот это завершение вечера! И снова парк стал свидетелем трогательных моментов жизни влюбленных, - отметили в телеграм-канале «Мой парк». - Как же чудесно разделять такие моменты с вами.

Несложно догадаться, что на вопрос: «Ты выйдешь за меня?» девушка ответила без заминки: «Да».