Об опасной погоде в Волгоградской области предупредил Гидрометцентр РФ

В Волгоград и область пришла засуха. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Для Волгоградской области установили оранжевый уровень опасности из-за погоды до 11 часов 28 августа 2023 года. Причиной стало опасное природное явление - атмосферная засуха, сообщили в Гидрометцентре РФ. Прогноз на засуху дали для отдельных районов региона - центральных, северо-восточных и юго-восточных.

В тоже время пришедшая в регион прохлада снизила пожароопасность, которая долго время висела над Волгоградской областью.

Согласно прогнозу Волгоградского ЦГМС, 27 августа в регионе ночью и утром в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. 28 и 29 августа существенных осадков не ожидается. Ночные температуры будут около плюс 10-15 градусов, местами похолодает до +5. Днем – 20-25 градусов выше нуля, местами еще будет 30-градусная жара. При этом ветер ожидается довольно сильный – 6-11 метров в секунду с порывами до 14 м/с.