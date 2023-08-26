Сырный фестиваль открылся под Волгоградом

Фестиваль сыра в Елани стал новой традицией. Фото: администрация Еланского района

Сырный фестиваль «Елань – столица сыра» открылся в райцентре Волгоградской области 26 августа. В программе – выставка-ярмарка продукции сыроделов из семи регионов России, дегустации деликатесов, а также грильфест, развлечения, мастер-классы и всевозможные конкурсы, среди которых сепарация молока и сырные бои, сообщает администрация Еланского района.

Продлится второй праздник сыра в Елани до самого вечера и завершится концертом, который будет вести артист театра и кино Александр Носик. Финальным аккордом фестиваля станет фейерверк в 21.00.

А в Камышине сегодня отмечают 355-й День рождения города большим Арбузным фестивалем. Программа праздника продолжится и 27 августа.