В Волгограде отключат электроснабжение 28 августа в пяти районах

Энергетики обесточат дома на время плановых работ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая рабочая неделя в Волгограде стартует с плановых работ на электросетях и отключений электроснабжения в отдельных жилых массивах пяти районов Волгограда. В списках адресов на отключение электричества в последний понедельник лета, 28 августа 2023 года, улицы Дзержинского, Центрального, Ворошиловского, Советского и Кировского районов областной столицы, сообщили в «Россети Юг».

В Центральном районе Волгограда в понедельник обесточат с 9.00 до 13.00 дома по адресам: ул. Пражская, 8, пр. Ленина, 42, 44 и 44а. В Ворошиловском районе локальный блэкаут 28 августа 2023 года объявили с 9.00 до 17.00 на улицах: Ейская, 17, 19, 19а, 21-27, 28-36, 29а, 32д, Морфлотская, 46, Нефтегорская, 1-10, 5а, 11а, 12-18, 18а, 20, 20а, 22-40, 23-45, 23а, 29а, 30а, 40а, Палладина, 1, 1а, 3, 5, 5а, 7-13, Темрюкская, 1.

В Дзержинском районе Волгограда 28 августа 2023 среди коммунальных страдальцев с 9.00 до 16.00 окажутся жители домов на улицах: Землячки, 27 и 27а, Шекснинская, 40, 42 и 46. Сидеть без электричества с 9.00 до 17.00 будут жители улиц на Ангарском: Сакко и Ванцетти, 2-14, 14а, 1-13, 13а, Нововокзальная, 14, 9, 11, а также переулка Нововокзальный, 1, 1а, 3, 13а, 13б, 15, 17а. Также в это время вырубят электроснабжение по адресам: б-р 30 лет Победы, 6, 6а и 16, ул. Великолукская, 10а, 10-20, 20а, 22-40, 40а, 42, 7а, 9-11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17-39, ул. Закарпатская, 7-27, 27а, 29.

В Советском районе электроснабжения также не будет с 9 до 17 часов. Затронут отключения электричества улицы: Алексеевская, 14, Криворожская, 17, 10-18, Светлогорская, 11-19, 14-20, Урюпинская, 29-47, 28-48, Чернышковская, 2-46, 1, 3, 7-41, 41а, 39а.

В Кировском районе вырубят свет также с 9.00 до 17.00 в домах: ул. Астраханская, 87-111, 96-118, ул. Гастелло, 1-15, 2-6, 26-30, ул. Добролюбова, 90-104а, 113-131, пер. Добролюбова, 1-9, 2-12, пер. Дубовский, 1-7, 2,4, ул. Никитина, 25-39, пер. Никитина-1, 1-5, 2-8, пер.2-й Никитина, 4-6, пер. Никитина, 1-7, ул. Первоуральская, 7-19, 14-16, ул. Радищева, 1-7, 2-28, 11-25, ул. Серафимовича, 2-26, 21-27, ул. Сивашская, 1-17, 2-18, пер. Сухореченский, 1-15, 2-24, ул. Терновая, 6-52, 53-111, 92-100, ул. Шлюзовая, 1-7, 2-8.