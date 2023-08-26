Бочаров проинспектировал окружение нового ФОКа в Волгограде

Вокруг ФОКа можно будет гулять. Фото: АВО

В субботу, 26 августа, губернатор Андрей Бочаров и глава города Владимир Марченко отправились с инспекцией в Ворошиловский район Волгограда, где на улице Елецкой строят баскетбольную арену и облагораживают общественное пространство вокруг нее. Работы по реализации комплексного проекта в микрорайоне уже на финальной стадии, сообщили в администрации Волгоградской области.

- Начинали только с ФОКа – около 80 миллионов рублей. А затем в три раза увеличили объем финансовых средств – почти до 240 миллионов, чтобы привести в порядок всю территорию, - подчеркнул Андрей Бочаров.

В самом ФОКе строительно-монтажные работы уже завершены. Он перейдет спортшколе №12. Подходят к финалу обустройство мини-футбольного поля, хоккейной коробки, летних площадок для баскетбола и волейбола, а также беговых дорожек и воркаут зоны. Вокруг привели в порядок фасады и площадки лицея №11 и детсада №337, сделали спортплощадку. На полутора гектарах. Прилегающих к ФОКу разбили прогулочные маршруты и зоны отдыха, новые лестницы. Первый этап работ выполнен на 75%. Второй этап работ стартует весной 2024-го – сделают склоны и займутся озеленением.