Летевший из Еревана в Калугу самолет экстренно сел в Волгограде из-за больного пассажира

Самолеты все чаще садятся в Волгограде из-за проблем с самочувствием пассажиров. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В аэропорту Гумрак Волгограда 25 августа 2023 года совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Азимут». Экипаж рейса А4710, следовавший по маршруту Ереван (Звартноц) – Калуга (Грабцево), запросил экстренную посадку из-за пассажира, которому стало плохо на борту, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Международном аэропорту Волгограда.

- Рейс авиакомпании Азимут А4710, следовавший по маршруту Ереван - Калуга, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 15:26 по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

У трапа в аэропорту Волгограда пассажира встречала бригада скорой помощи. Его увезли в медучреждение города. Авиалайнер вылетел из Волгограда почти час спустя – в 16.19 без того, кому стало плохо в воздухе.

Если пару лет назад самолеты часто делали вынужденную посадку в Волгограде из-за курильщиков, которым не терпелось подымить в полете, то в последний месяц экстренные посадки в Волгограде из-за проблем с самочувствием пассажиров и членов экипажа.

Так, ночью 23 августа в Гумраке посадили борт из Минвод с больным 10-месячным малышом. 21 августа в самолете стало плохо 30-летней стюардессе Анастасии. У молодой женщины случилась остановка сердца во время полета. 16 августа посадили борт, летевший из Москвы в Минводы, из-за беременной пассажирки.